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В Приморье задержали мужчину за стрельбу из автомата

Полиция задержала жителя города Артема за стрельбу из автомата в воздух
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Global Look Press

Полицейские задержали в городе Артеме Приморского края мужчину за стрельбу из автомата в воздух. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

В ходе мониторинга социальных сетей внимание правоохранителей привлекла видеозапись, на которой неизвестный стреляет из автомата. Сотрудники МВД установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина. Его задержали и доставили в отделение полиции, где возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Выясняются все обстоятельства преступления.

23 марта Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока» опубликовал видеозапись, на которой автомобилисты в городе Артеме стреляют из автомата в воздух. На кадрах видно, как несколько мужчин сидят в автомобиле, при этом у одного из них в руках оружие. Далее на записи видно, как приморец стреляет в воздух.

До этого молодого человека задержали за стрельбу на станции метро «Василеостровская» в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел вечером 22 марта в вагоне поезда, следующего по Невско-Василеостровской линии. 19-летний юноша повздорил с двумя пассажирами неславянской внешности. О причинах конфликта между ними не сообщается. Когда поезд остановился, петербуржец вышел на платформу и выстрелил в закрывающиеся двери вагона из пускового устройства «Сигнал охотника». Стрелка оперативно задержали и отправили под стражу, ему грозит уголовное разбирательство.

Ранее в Екатеринбурге поймали мужчину, который станцевал и устроил стрельбу у храма.

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