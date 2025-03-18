В Екатеринбурге поймали мужчину, который станцевал и устроил стрельбу у храма

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в танцах и стрельбе у храма

В Екатеринбурге правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в танцах и стрельбе у храма. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Следователи установили личность подозреваемого и задержали мужчину, сейчас по его месту жительства проводится обыск. Сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия, а также допрашивают свидетелей и проводят другие процессуальные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигуранта.

Инцидент произошел в темное время суток возле храма Большой Златоуст — неизвестный мужчина сначала станцевал на его фоне с пистолетом в руке, а затем устроил стрельбу в воздух. Произошедшее попало на видео, однако неизвестно, когда точно были сделаны эти кадры.

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