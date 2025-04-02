В Иркутске мигранты похитили мужчину и вымогали 400 тысяч рублей

В Иркутской области вынесен приговор семерым мужчинам, которые похитили, избили местного жителя и вымогали у него деньги. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемые избили 38-летнего иркутянина. Злоумышленники затолкали его в машину, вывезли в безлюдное место и вымогали 400 тысяч рублей. Уголовное дело о похищении расследовалось почти три года.

Следователи установили, что к совершению преступления причастны семеро иностранцев. Всех нападавших удалось задержать, приговором суда члены банды получили от 10 до 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Одному осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

До этого сообщалось, что в Карелии мужчина с сыном избили неизвестного и похитили у него личные вещи. Остановив автомобиль в безлюдной местности, преступники обыскали мужчину, забрали у него ключи, документы, банковские карты. После этого фигуранты заставили потерпевшего выйти из машины, а сами скрылись с места происшествия. Злоумышленников удалось задержать.

Ранее в Петербурге поймали шестерых иностранцев, похитивших мигранта ради 40 тысяч рублей.