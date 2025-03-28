Уголовное дело возбудили после поджога офиса «Народного фронта» в Хакасии

В Хакасии возбудили дело о поджоге офиса «Народного фронта»

Уголовное дело возбуждено по факту поджога офиса отделения «Народного фронта» в Абакане. Об этом сообщило МВД Хакасии в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что ночью 28 марта в дежурную часть УМВД РФ по Абакану поступило сообщение, что в офисе одной из организаций, расположенной на улице Бограда в Абакане, произошло возгорание.

В МВД отметили, что на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Утром «Народный фронт» сообщал, что двое неизвестных подожгли офис движения в Абакане.

Там заявили, что половина офиса выгорела практически полностью за 15 минут. На месте пожара криминалисты нашли остатки бутылок, в которых могла находиться зажигательная смесь.

Ранее во Владивостоке арестовали заказчика поджога автомобиля, приведшего к пожару на стоянке.