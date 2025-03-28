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В Хакасии подожгли офис «Народного фронта»

Неизвестные подожгли офис «Народного фронта» в Абакане
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Народный фронт Республика Хакасия

Двое неизвестных подожгли офис «Народного фронта» в Абакане. Об этом сообщается в Telegram-канале движения в Хакасии.

В публикации отмечается, что неизвестные кидают что-то в окно офиса, после чего начинается возгорание. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, но огонь быстро распространился.

В организации отметили, что половина офиса выгорела практически полностью за 15 минут.

На месте пожара криминалисты нашли остатки бутылок, в которых могла находиться зажигательная смесь, говорится в публикации.

До этого Первомайский районный суд арестовал обвиняемого в заказе поджога автомобиля, в результате которого сгорели 22 машины на стоянке во Владивостоке.

27 марта сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали заказчика и поджигателей автостоянки, из-за действий которых во Владивостоке сгорели 22 припаркованных автомобиля. Злоумышленниками оказались 39-летний и 49-летний местные жители, которые были исполнителями правонарушения, а также 47-летний заказчик.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина поджег станцию провайдера по заданию незнакомцев.

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