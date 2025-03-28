Во Владивостоке арестовали заказчика поджога автомобиля, приведшего к пожару на стоянке

Первомайский районный суд арестовал обвиняемого в заказе поджога автомобиля, в результате которого сгорели 22 машины на стоянке во Владивостоке. Об этом пишет ТАСС.

«Назначена мера пресечения сроком 1 месяц и 26 дней, то есть до 24 мая 2025 года», — сказала судья.

27 марта сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали заказчика и поджигателей автостоянки, из-за действий которых во Владивостоке сгорели 22 припаркованных автомобиля. Злоумышленниками оказались 39-летний и 49-летний местные жители, которые были исполнителями правонарушения, а также 47-летний заказчик. Все задержанные были ранее судимы, они сознались в содеянном. Для совершения преступления поджигатели использовали пятилитровую канистру бензина и подожженную перчатку. Причиной поджога стал личный конфликт.

Позже поджигатели записали видео с извинениями, в котором сообщили, что изначально планировали поджечь один автомобиль, но вышло совсем не по плану.

До этого сообщалось, что ночью 24 марта неизвестный бросил на автомобили емкость с зажигательной смесью. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как загорается машина, при этом пламя начинает распространяться и на соседние автомобили.

Ранее во Владивостоке мать-одиночка, потерявшая автомобиль при пожаре на автостоянке, получила тысячу заказов на меренги.