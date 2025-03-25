Девушка доказала изнасилование с помощью отражения в дверце стиральной машины

Жительница Южной Кореи добилась заключения для 24-летнего молодого человека, который изнасиловал ее, предоставив суду видеозапись преступления, которая отразилась в дверце стиральной машины. Об этом сообщает The Korea Times.

Согласно материалам дела, житель Сеула изнасиловал свою девушку, после того как она заявила о намерении закончить с ним отношения. Первоначально юноша отрицал обвинения, но позже признался в преступлении, когда его бывшая партнерша предоставила 39-минутное видео из апартаментов. На нем следователи смогли увидеть в отражении стиральной машины момент, в который агрессор нападает на девушку. Потерпевшая заявила о шести эпизодах изнасилования, совершенных с марта по апрель 2024 года. Один из них удалось доказать с помощью видео и скриншотов из него. В тот день агрессор удерживал девушку несколько часов и вступал с ней в близость против ее воли.

Суд встал на сторону потерпевшей и приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы.

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