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Напавшая с ножом на супруга женщина избежала наказания

В Австралии напавшая с ножом на супруга женщина избежала наказания
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Ilknur Caliskan/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Австралии, напавшая на супруга с ножом, избежала наказания. Об этом сообщает News.com.ua.

Инцидент произошел 30 сентября 2023 года. В тот день обвиняемая отдыхала с супругом и их общими друзьями в природном заповеднике под Мельбурном. Пары погрелись у костра, а затем отправились спать в палатки. Ночью женщина напала на супруга с ножом. Спасти мужчину не удалось. Нападавшая не могла вспомнить, что случилось той ночью.

Женщину направили на две независимые экспертизы, которые установили, что она страдает парасомнией — редким расстройством сна. Суд установил, что в ночь трагедии она не осознавала свои действия и совершала их под влиянием болезни, и снял с нее все обвинения.

Ранее в Австралии оправдали мужчину с сексомнией, который изнасиловал женщину во сне.

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