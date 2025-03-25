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В Омске мужчину лишили свободы за финансирование терроризма

СК РФ: жителя Омска осудили на 8,5 года за финансирование терроризма
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Антон Денисов/РИА Новости

Жителя города Омска признали виновным в финансировании терроризма и приговорили к 8,5 года лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Омской области в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 33 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Фигурантом стал 39-летний местный житель.

По данным следствия, мужчина в период с октября по ноябрь 2023 года создавал в мессенджере Telegram многочисленные учетные записи, используя для этого сим-карты российских операторов. Далее гражданин предоставлял доступ к этим аккаунтам другим лицам, которые использовали их в интересах запрещенной в РФ террористической организации. В том числе с их помощью злоумышленники осуществляли сбор денежных средств для обеспечения своей деятельности.

Как рассказали в СК РФ, за свою «работу» россиянин получал денежное вознаграждение.

Впоследствии мужчину задержали, а в его квартире провели обыски. Специалисты нашли здесь сим-карты и различные носители информации, послужившие доказательствами совершенного жителем Омска преступления.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы», — говорится в публикации.

Из нее следует, что первые три года фигурант будет находиться в тюрьме. После его переведут в колонию строгого режима.

Ранее житель Орловской области признался, что неоднократно переводил деньги на нужды украинских войск.

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