Житель Орловской области рассказал о переводе денег для ВСУ

Житель Орловской области, осужденный на 15 лет за государственную измену после неоднократных перечислений денежных средств для вооруженных формирований Украины, переводил эти деньги в криптовалюту, в содеянном он раскаялся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видео, предоставленное ФСБ.

Мужчина признался в том, что переводил деньги украинской стороне, и раскаялся в содеянном. Житель Орловской области также подтвердил, что знал, что переводил криптовалюту воюющим на стороне ВСУ.

До этого сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Орловской области к 15 годам лишения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным ФСБ, осужденный был подписан на Telegram-каналы украинских террористических организаций. В течение 2023 и 2024 годов мужчина неоднократно осуществлял переводы денежных средств в поддержку этих организаций.

Отмечается, что перечисленные средства были направлены на приобретение беспилотных летательных аппаратов, вооружения, боеприпасов и тактической экипировки для армии Украины с целью ведения боевых действий против военнослужащих Вооруженных сил России.

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