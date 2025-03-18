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В Минздраве рассказали, сколько россиян страдают от хронических неинфекционных заболеваний

Минздрав: почти половина россиян имеет хронические неинфекционные заболевания
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Почти половина россиян имеют хронические неинфекционные заболевания, которые требуют диспансерного наблюдения или специализированной медпомощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

По его словам, еще порядка 18% россиян имеют факторы риска для развития подобных заболеваний. При этом 22% граждан РФ полностью здоровы.

Мурашко добавил, что 14% россиян не имеют хронических неинфекционных заболеваний, но нуждаются в диспансерном наблюдении или оказании специализированной медицинской помощи по поводу других заболеваний.

До этого эксперты Пермского Политехнического университета (ПНИПУ) рассказали о влиянии загрязненного воздуха на здоровье.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 16% летальных исходов от хронических заболеваний связаны с загрязнением воздуха, что делает его одной из ключевых угроз для здоровья.

Ранее российские ученые назвали опасные для здоровья пищевые добавки.

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