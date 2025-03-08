Российские ученые назвали потенциально опасные пищевые добавки

В ПНИПУ перечислили добавки с индексом «E», вызывающие астму и рак

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали пищевые добавки с индексом «Е», способные причинить вред здоровью. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Систему маркировки «E» впервые ввели в Европе для упрощения обозначения добавок. Цифры после буквы указывают на категорию. Например, к E100-182 относятся красители, E200-299 — консерванты, E300-399 — антиокислители, E400-499 — стабилизаторы и загустители, E500-599 — эмульгаторы и E600-699 — усилители вкуса и запаха. Также существует категория E900-999 — пеногасители.

По словам специалистов, многие добавки — натуральные вещества, включая аскорбиновую кислоту (E300) и природный загуститель пектин (E440). Оба этих элемента содержатся в яблоках, ягодах, апельсинах и других плодах.

Известно, что некоторые вещества с индексом «E» вредны для здоровья. Усилитель вкуса глутамат натрия (E621) токсичен для печени и поджелудочной железы детей. Красители Е102, Е122-124, Е155 могут вызвать аллергию и астму, а консерванты Е211-214 и Е217-227 повышают риск развития опухолей.

В России запрещены некоторые добавки, такие как E924a (улучшитель муки) и E240 (формальдегид).

Ученые Пермского Политеха отметили, что для заботы о здоровье лучше всего руководствоваться правилом «чем короче состав, тем полезнее продукт».

Ранее врач назвала витамины, с которыми нельзя принимать пищевую добавку Омега-3.