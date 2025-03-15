Росавиация: в аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Волгоград (Гумрак) в 07:15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

По данным Кореняко, ограничения на полеты вводились для обеспечения безопасности полетов пассажиров. Ограничения в воздушной гавани были введены в ночь на 15 марта в 03:33 по московскому времени. Воздушные суда не принимались и не отправлялись более четырех часов.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT написал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят массовую атаку на Волгоград и область с помощью беспилотников. По данным Telegram-канала Mash, нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе, предварительно, подвергся атаке дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.