Названа цель атаки беспилотников ВСУ на Волгоград

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Волгограде, предварительно, подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщает канал со ссылкой на местных жителей сообщают, что в Советском районе и в поселке Котлубань было слышно около десяти взрывов. В аэропорту города ввели план «ковер».

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT написал, что ВСУ проводят массовую атаку на Волгоград и область с помощью беспилотников.

В ночь на 15 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Воронежской области не менее пяти украинских беспилотников. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в ФСБ рассказали, куда Украина целится беспилотниками.