Стало известно о массовой атаке беспилотников ВСУ по Волгограду

ВСУ проводят массовую атаку на Волгоград и область с помощью беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как сообщили местные жители, всего было слышно от пяти до восьми взрывов. Также были видны яркие вспышки в небе.

«По предварительным данным, сработала система ПВО по воздушным целям в Кировском и Красноармейском районе Волгограда. Сообщается о пожаре в северной части города», — говорится в сообщении.

Также местные жители сообщили, что несколько беспилотников были уничтожены над селом Мариновка, поселком Котлубань и рабочим поселком Иловля. Очевидцы сообщил о нескольких «глухих хлопках».

До этого МЧС РФ сообщало, что на территории Самарской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.