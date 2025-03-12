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Врач назвал признаки скрытого стресса

Врач Ответчиков: головные боли могут быть признаком скрытого стресса
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Depositphotos

Частые головные боли и постоянное ощущение тревоги без явных поводов могут быть признаками скрытого стресса. Об этом kp.ru рассказал врач-психиатр, психотерапевт Центра когнитивного здоровья Федерального медико-биологического агентства России Михаил Ответчиков.

Помимо этого, в таком состоянии у людей наблюдаются проблемы с засыпанием, частые пробуждения по ночам, резкие перепады настроения. По его словам, о стрессе могут говорить чувство внутреннего напряжения и боли в мышцах. Врач подчеркнул, что такое состояние нельзя игнорировать, потому что оно может привести к проблемам со здоровьем.

«Если человеку не удается самостоятельно справиться со стрессом, современная медицина предлагает широкий арсенал средств помощи. Это когнитивно-поведенческая терапия, лекарственное лечение», — добавил Ответчиков.

Психоаналитик сервиса Ясно Владимир Гречко до этого рассказал «Газете.Ru», что йога, бег и сквош являются лучшими видами спора для преодоления тревоги и стресса. Кроме того, к полезным он отнес плавание, его главное преимущество — релаксирующие свойства воды.

Ранее россиян предупредили о негативном влиянии стресса на зрение.

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