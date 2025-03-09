Россиян предупредили о негативном влиянии стресса на зрение

Современная медицина накопила обширную доказательную базу, которая подтверждает тесную связь между состоянием организма, здоровьем глаз и психоэмоциональным напряжением, стрессом и усталостью. Все эти состояния оказывают негативное влияние на иммунный статус, как общий, так и местный, что может привести к различным офтальмологическим проблемам, рассказал «Газете.Ru» Антон Казанцев, врач-офтальмолог, генеральный директор офтальмологического центра VISTA.

«Снижение местного иммунитета может активизировать латентные вирусы, такие как вирус Герпеса, который циркулирует в организме в неактивной форме. При снижении иммунитета этот вирус может вызывать заболевания глаз, например, герпетические кератиты, которые проявляются сильной симптоматикой: слезотечение, сужение глазной щели, смыкание век и покраснение глаз. А человек чувствует сильный дискомфорт, как будто в глаз что-то попало и мешает», — объяснил он.

Кроме того, активизация вирусов может привести к заболеваниям сетчатки, таким как цитомегаловирусные ретиниты, вызываемые циркулирующими вирусными частицами в организме. Другие вирусы, такие как вирус Эпштейна-Барра, также могут вызывать глазную симптоматику.

«Стресс, часто связанный с работой, особенно за компьютером, может привести к дисбалансу аккомодационной системы глаза. Аккомодационная система, представленная хрусталиком, позволяет нам фокусироваться на объектах разной удаленности. Чрезмерная работа за компьютером может вызвать привычный избыточный тонус аккомодации (PINA), что приводит к снижению зрения и расфокусировке изображений. Это функциональное нарушение, которое можно исправить с помощью офтальмологов, исключая психоэмоциональные напряжения и иногда назначая препараты для расслабления мышц», — отметил эксперт.

Еще снижение местного иммунитета может привести к осложнениям при использовании контактных линз, особенно если не соблюдается правильная гигиена. В периоды стресса и снижения иммунитета даже небольшие травмы от контактных линз могут стать входными воротами для инфекций, что может закончиться язвой или эрозией роговицы.

«Офтальмологи также помогают в случаях активизации вирусов и инфекций, назначая необходимые препараты. Они часто являются первыми, кто наблюдает влияние стресса на организм. В периоды психоэмоциональных напряжений важно уделять особое внимание здоровью глаз, соблюдать правило 20-20-20, проводить время на свежем воздухе и регулярно проходить медицинские осмотры для своевременного выявления и лечения любых проблем со здоровьем», — резюмировал врач.

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