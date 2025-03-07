В Москве прошла церемония награждения победителей «НПБК. Эффективность»

В театре «Градский холл» 6 марта прошла церемония награждения VIII сезона «Национальной премии бизнес-коммуникаций. Эффективность», победителями которой стали 106 проектов, сообщает пресс-служба конкурса.

Как отметил глава оргкомитета «НПБК. Эффективность», первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков, премия должна задавать ориентиры для будущего.

«В этом сезоне мы смогли продемонстрировать, как инновационные технологии и стратегические решения могут изменить рынок», — сказал он.

В рамках премии более 100 членов экспертного совета оценивали эффективность проектов в достижении бизнес-целей. Более половины (67%) участников премии представляли агентский рынок, а 30% — рекламодателей.

Эксперты отметили, что в проектах активно использовались технологии, включая ИИ и другие.

По словам директора департамента по медиапланированию билайн Яны Чупиной, технологии пока не превзошли офлайн-коммуникации, но значительно улучшили ее.

«Существенна доля кейсов, связанная с ТВ, — от улучшения эффективности прямой рекламы до интересных интеграций в ТВ-спонсорстве», — сказала она.

Также в рамках премии были вручены 2 награды Гран-при. Их получили проекты «Время года Манго» и «Мистическая квартира на Патриарших» от МТС Travel.

Специальную награду «Построение сильного бренда на рынке Новых медиа» забрал кейс News Media Holding.

Полный список победителей и их работ опубликован на официальном сайте премии, а актуальные новости, экспертные разборы и кейсы — в Telegram-канале премии.

Генеральным стратегическим партнером «НПБК. Эффективность» выступил Rambler&Co.