В Подмосковье произошел пожар на складе с паллетами

В подмосковном микрорайоне Сходня произошел пожар на складе с паллетами. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, площадь огня составила 1,6 тысячи квадратных метров. В результате произошедшего обрушилась кровля на площади 800 квадратных метров.

В МЧС отметили, что в настоящее время на месте пожара работают 49 специалистов и 15 единиц техники.

5 марта МЧС сообщало, что в Донецкой народной республике местный житель оставил у себя дома обогреватель без присмотра и лишился жилища. Инцидент произошел в Волновахском районе. Мужчина оставил включенный электрический обогреватель и отлучился в другую комнату. Пока его не было, электроника спровоцировала возгорание.

В этот же день в Пскове сотрудники экстренных служб спасли из пожара пять человек. Инцидент произошел в одной из квартир дома, расположенного на улице Труда. Там случилось возгорание, и из здания эвакуировали 28 человек, включая восьмерых детей.

Ранее в Японии распространялся сильнейший лесной пожар за последние полвека.