В Японии распространяется сильнейший лесной пожар за последние полвека

В Японии уже пятые сутки продолжается крупнейший лесной пожар за последние полвека. Огонь охватил около 2600 гектаров в районе города Офунато, префектура Иватэ, вынудив власти эвакуировать почти 4 тысячи человек. Один человек погиб, десятки зданий повреждены. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Возгорание началось после рекордно засушливого февраля, когда в Офунато выпало всего 2,5 мм осадков – значительно ниже среднемесячной нормы в 41 мм. Это стало следствием продолжительного потепления: 2023 год был самым жарким летом в истории страны.

Сейчас борьбу с огнем ведут около 2 тысяч пожарных и военных, включая подкрепления из Токио. В небе работают вертолеты, однако погодные условия мешают тушению: ожидаются снегопады, которые могут смениться дождем, но ухудшение видимости делает полеты опасными.

По данным властей, из 4600 человек, попавших под эвакуационные рекомендации, уже 3939 покинули свои дома. Пожар затронул не только жилые районы, но и предприятия: цементный завод Taiheiyo Cement временно приостановил работу, а местная кондитерская фабрика Saitoseika предупредила, что может закрыться в случае усиления угрозы.

На фоне катастрофы японский бейсболист Роки Сасаки, недавно подписавший контракт с Los Angeles Dodgers, пожертвовал 10 миллионов иен и 500 комплектов постельных принадлежностей для эвакуированных. Офунато – его родной город, где он пережил трагедию 2011 года, когда в результате разрушительного цунами потерял отца и бабушку с дедушкой.

Пока не ясно, когда пожар удастся взять под контроль, но Япония сталкивается с реальностью изменяющегося климата: засухи, экстремальные температуры и стихийные бедствия становятся все более частыми.

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