В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Там добавили, что пожар в Подмосковье был локализован на площади 9500 квадратных метров.

Пожар на складе с пластиковой продукцией, расположенном в подмосковной деревне Большое Буньково, начался в ночь на 2 марта. Изначально в МЧС РФ сообщили, что огонь распространился на площади 3000 квадратных метров. Позже площадь возгорания увеличилась до 7000 квадратных метров, и пламя продолжило распространяться дальше.

Всего к ликвидации пожара привлекли 76 сотрудников экстренных служб и 26 единиц техники. Кроме того, на место происшествия направили передвижную лабораторию, чтобы специалисты могли взять пробы воздуха и оценить концентрацию вредных веществ.

Ранее в Приморье разбушевались лесные пожары.