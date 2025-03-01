Во Владимире произошел крупный пожар на складе

Во Владимире произошел пожар на складе на площади 3500 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«На улице Производственной горят два помещения», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:39 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, отметили в МЧС. Причина возгорания выясняется.

27 февраля сообщалось, что в Москве после пожара в девятиэтажном доме №3 на улице Планерной восемь человек обратились за медицинской помощью. Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров на восьмом этаже. По данным ведомства, там загорелись мебель и личные вещи. 15 человек самостоятельно покинули здание.

До этого стало известно, что пожарные ликвидировали возгорание в салоне красоты на Ленинградском проспекте в Москве. Оно произошло на первом этаже девятиэтажного здания. Сотрудники МЧС спасли троих жильцов дома, включая ребенка. Еще 15 человек были эвакуированы. Никто не пострадал. Пламя распространилось на площади 40 квадратных метров. В тушении участвовали 32 сотрудника МЧС и восемь единиц техники.

Ранее в Астане загорелся торговый центр.