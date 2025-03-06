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Мужчина привлек внимание коммунальщиков к яме на дороге необычным способом

В Британии мужчина соорудил инсталляцию, чтобы привлечь внимание к яме на дороге
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jmcoxall/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Житель графства Кембриджшир в Великобритании Джеймс Коксалл, устав от ямы на дороге, которую службы не могли залатать на протяжении восьми месяцев, привлек внимание властей с помощью необычной инсталляции. Об этом сообщает Good News Network со ссылкой на соцсети мужчины.

Коксалл вместо того, чтобы обрывать телефон в администрации деревни Касл Кемп, заручился поддержкой жены и детей и сделал арт-объект — соорудил из деревяшек макет ног со ступнями, одел их в джинсы и кеды — и закрепил его в луже.

Необычный подход мужчины к проблеме не остался незамеченным. Через четыре дня ремонтная бригада залатала дыру в дороге.

Житель деревни заявил, что и дальше намерен привлекать внимание властей аналогичными способами. По словам Коксалла, выбоин на дороге еще много, и сейчас он раздумывает, какой макет поместить в следующую яму.

Ранее в Химках жители привлекли внимание коммунальщиков, поздравив яму с юбилеем.

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