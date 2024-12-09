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Жители Подмосковья высмеяли коммунальщиков необычным способом

В Химках жители привлекли внимание коммунальщиков, поздравив яму с юбилеем

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pexels.com

Жители подмосковных Химок, которые устали от ремонтных работ коммунальных служб под окнами одного из домов, придумали способ обратить на себя внимание. Они поздравили местную яму-«долгожительницу» с юбилеем. Кадры с поздравлениями опубликовало издание Msk1.ru в Telegram-канале.

Химчане принесли к яме у дома 3 на улице Машинцева торт со свечами и повесили на ограждении желтые шары с цифрой «600» — ровно столько дней, по подсчетам горожан, существует раскопанный работниками ров.

До этого в Нижневартовске жители установили табличку «Hoollywood» на куче земли, которую до этого на улице оставило управление теплоснабжения после проведения работ. Таким образом они хотели привлечь внимание к вопросам благоустройства района.

Ранее двор в Петербурге превратился в бассейн с кипятком из-за коммунальной аварии.

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