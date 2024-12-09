Жители Подмосковья высмеяли коммунальщиков необычным способом

Жители подмосковных Химок, которые устали от ремонтных работ коммунальных служб под окнами одного из домов, придумали способ обратить на себя внимание. Они поздравили местную яму-«долгожительницу» с юбилеем. Кадры с поздравлениями опубликовало издание Msk1.ru в Telegram-канале.

Химчане принесли к яме у дома 3 на улице Машинцева торт со свечами и повесили на ограждении желтые шары с цифрой «600» — ровно столько дней, по подсчетам горожан, существует раскопанный работниками ров.

До этого в Нижневартовске жители установили табличку «Hoollywood» на куче земли, которую до этого на улице оставило управление теплоснабжения после проведения работ. Таким образом они хотели привлечь внимание к вопросам благоустройства района.

Ранее двор в Петербурге превратился в бассейн с кипятком из-за коммунальной аварии.