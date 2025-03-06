Мужчина спрятал телефон в вазе и полгода наблюдал за 65-летней женщиной в ее спальне

В Шотландии мужчина вел скрытую съемку за понравившейся женщиной, спрятав телефон в ее спальне. Об этом пишет Daily Mail.

Эндрю Томас, 49-летний садовник из Пертшира, попал под суд за то, что в течение шести месяцев наблюдал за 65-летней женщиной в ее доме. Он установил телефон с включенной камерой в вазе у изножья ее кровати. Испуганная пенсионерка обнаружила устройство с пауэрбанком, решив поменять искусственные цветы. В памяти телефона обнаружили более 40 часов записей, на которых женщина была запечатлена, в том числе и в обнаженном виде.

Позже дочь женщины заметила, что Томас проник в дом матери в ее отсутствии. Он заявил, что пришел за аккумулятором для садового триммера и согласился уйти, но в тот же день открыто признался в совершении преступления. Мужчина сказал, что испытывал романтические чувства к своей жертве и записывал ее на телефон с 29 января по 29 июля 2023 года. Садовник заявил, неоднократно возвращался, чтобы заменить батарею, но не смог сказать, сколько именно раз делал это.

Известно, что потерпевшая считала мужчину своим другом, и они регулярно встречались, чтобы выпить кофе, спиртное и гуляли с собаками. В конце 2022 года Томас сказал женщине, что испытывает к ней «глубокие романтические чувства», но она их не разделила. Тогда он и решил проникнуть к ней в спальню любым способом.

Вуайерист признал свою вину. Выяснилось, что в 2014 году его уже ловили за тайной съемкой женщины, которая работала с ним на буровой установке в Северном море. Тогда Томаса приговорили к принудительным работам.

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