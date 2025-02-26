Тренер женской футбольной команды установил скрытую камеру в раздевалке и попал под суд

В Германии тренер подглядывал за футболистками в душе с помощью скрытой камеры

В Германии тренер установил в раздевалке скрытую камеру и наблюдал, как спортсменки переодеваются и принимают вместе душ, сообщает Bild.

На протяжении многих лет Михаэль У. был главным тренером женской футбольной команды SV Böhme в городе Бёме. Никто из игроков не подозревал, что тренер тайно снимает их в душевой после окончания тренировок. Об этом стало известно в марте 2024 года, тогда одна из женщин заявила на Михаэля в полицию. На тот момент полиция предполагала, что жертвами извращенца стали около 40 женщин.

Тренер шпионил за футболистками с помощью такой шпионской камеры в казавшейся обыкновенной пишущей ручке. Таким образом он нарушил приватность восьми женщин и одной девушки. Во время обыска у мужчины следователи обнаружили мини-камеру и ноутбук с видеозаписями.

Суд в Вальсроде приговорил 38-летнего вуайериста, признавшего вину и уже обратившегося за психологической помощью, к условному сроку. Кроме того, он согласился выплатить каждой из девяти жертв по €500 в качестве компенсации. Осужденный потерял свою работу и решил сменить место жительства.

Ранее в Японии арестовали менеджера магазина одежды, который вел скрытую съемку в примерочных.