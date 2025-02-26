Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер женской футбольной команды установил скрытую камеру в раздевалке и попал под суд

В Германии тренер подглядывал за футболистками в душе с помощью скрытой камеры
close
SV Bohme

В Германии тренер установил в раздевалке скрытую камеру и наблюдал, как спортсменки переодеваются и принимают вместе душ, сообщает Bild.

На протяжении многих лет Михаэль У. был главным тренером женской футбольной команды SV Böhme в городе Бёме. Никто из игроков не подозревал, что тренер тайно снимает их в душевой после окончания тренировок. Об этом стало известно в марте 2024 года, тогда одна из женщин заявила на Михаэля в полицию. На тот момент полиция предполагала, что жертвами извращенца стали около 40 женщин.

Тренер шпионил за футболистками с помощью такой шпионской камеры в казавшейся обыкновенной пишущей ручке. Таким образом он нарушил приватность восьми женщин и одной девушки. Во время обыска у мужчины следователи обнаружили мини-камеру и ноутбук с видеозаписями.

Суд в Вальсроде приговорил 38-летнего вуайериста, признавшего вину и уже обратившегося за психологической помощью, к условному сроку. Кроме того, он согласился выплатить каждой из девяти жертв по €500 в качестве компенсации. Осужденный потерял свою работу и решил сменить место жительства.

Ранее в Японии арестовали менеджера магазина одежды, который вел скрытую съемку в примерочных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами