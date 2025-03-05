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В Петербурге школьница едва не лишилась пальца, упав в батутном центре

В Петербурге школьнице частично оторвало палец в батутном центре
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Кировском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетней в развлекательном центре, девочке оторвало часть пальца. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в батутном центре ТРК «Континент», 13-летняя девочка шла к батуту и провалилась между бортиками. Школьница получила травму, ей частично оторвало фалангу пальца на левой ноге, пострадавшую госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском ребенок получил серьезную травму, когда прыгал на батуте в торговом центре. Ребенок находился в игровой комнате вместе с родителями, неудачно упал и ударился. Вечером ему стало плохо, семья обратилась за медицинской помощью. В больнице у ребенка диагностировали перелом большеберцовой кости и наложили ему гипсовую повязку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее челябинский школьник впал в кому и остался парализованным после игр на батуте.

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