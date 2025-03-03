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Суд не предоставил Блиновской отсрочку от исполнения наказания

Елене Блиновской не предоставили отсрочку от наказания до 14-летия ее детей
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Суд в Москве не предоставил отсрочку блогеру Елене Блиновской от исполнения наказания до достижения ее детьми 14 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Дело Блиновской было рассмотрено в столичном суде 3 марта. В ходе заседания «королеву марафонов» приговорили к пяти годам колонии общего режима. Женщине был назначен штраф в размере 1 млн рублей. Помимо этого, суд лишил ее права заниматься коммерческой деятельностью на срок четыре года.

Блогера признали виновной по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, а также в неправомерном обороте денежных платежей.

27 февраля прошло финальное слушание по делу Блиновской. Прокуратура требовала отправить ее в колонию на шесть лет. На заседании суда Блиновская отказалась от положенного ей последнего слова, но выступила с речью, в которой полностью признала вину и попросила отсрочки наказания.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Блиновскую довели до слез на суде.

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