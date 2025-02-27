«Мы уже достаточно пострадали»: «последнее слово» Елены Блиновской

В Москве прошло финальное слушание по делу «королевы марафонов» Елены Блиновской. Ее обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере. Приговор пока не оглашен, прокуратура требует отправить ее в колонию на шесть лет. На заседании суда Блиновская отказалась от положенного ей последнего слова, но выступила с речью, в которой полностью признала вину и попросила отсрочки наказания.

В Савеловском суде Москвы прошло финальное заседание по делу известного блогера, «королевы марафонов» Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, сообщает MSK1.RU.

Обвинение потребовало для нее шести лет лишения свободы с уплатой крупного штрафа и конфискацией имущества, которое ранее уже было арестовано. Защита, по сообщению ТАСС, просила суд освободить подсудимую от наказания за истечением срока давности. Оглашение приговора назначено на понедельник, 3 марта .

Блиновская отказалась от положенного ей по закону последнего слова, но выступила на заседании с небольшой речью, в которой признала свою вину, заявила, что раскаивается, и попросила отсрочки исполнения наказания.

«Мои ошибки абсолютно точно поправимы, и я думаю, что я и моя семья уже достаточно пострадали», — сказала Блиновская.

По словам «королевы марафонов», непосредственно имеющие с ней дело люди знают, что она «отвечает за свои слова и соблюдает договоренности».

«В моей жизни даже не было ни одного человека, которому я когда-либо должна была денег, даже когда я не зарабатывала такие деньги большие. В связи с этим я думаю, что все, что было озвучено здесь, вполне поправимо и у меня есть все шансы это сделать », — сказала она.

Она напомнила суду, что у нее четверо несовершеннолетних детей: старший сын оканчивает девятый класс, близнецы учатся в средней школе, а дочери скоро исполнится пять лет. По словам Блиновской, ее главная обязанность как матери — «быть с ними и заниматься непосредственно их воспитанием»

«Инкриминированные мне статьи подразумевают и иные виды наказаний, помимо лишения свободы. И учитывая то, что наказание повлияет не только на мою семью, моих детей <…> я прошу даже в случае самого сурового наказания не исключать возможность применения 82 статьи УК РФ », — сказала Блиновская.

Статья 82 УК РФ предполагает возможность отсрочки исполнения наказания до достижения детьми возраста 14 лет.

Сторона обвинения с этим не согласилась. «Мы считаем, что отсрочка не должна быть использована, поскольку у детей есть отец, бабушки и дедушки, а также дети не мешали Блиновской нарушать закон», — сказал прокурор.

В чем обвиняют Блиновскую

Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. Против нее возбуждено уголовное дело по трем статьям: уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), отмывание денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). По версии следствия, в период 2019-2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К настоящему времени с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

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Обвинение требует приговорить Блиновскую к шести годам лишения свободы, назначить штраф в размере 1,5 млн рублей и лишить права заниматься коммерческой деятельностью на пять лет. Помимо этого прокуратура полагает, что суд должен конфисковать в пользу государства ее имущество, 17 февраля арестованное решением Арбитражного суда Москвы. В список входят земельный участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке «Миллениум парк» в городском округе Истра, три помещения на улице Серпуховской вал в Москве, земельный участок в Ялте, автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 млн рублей и Lamborghini Urus (около 25 млн рублей).

Вместе с Еленой Блиновской по делу проходил и ее муж Алексей. В прошлом году он уехал для участия в военной операции на Украине и стал снайпером.

Широкой аудитории Елена Блиновская известна как организатор «марафонов желаний», участников которых учила правильно мечтать. По мнению Ксении Собчак, к ее деятельности возникали и этические вопросы — в частности, после того, как «она стала якобы помогать женщинам забеременеть» и «запускать в небо шарики» вместо того, чтобы идти к врачам.