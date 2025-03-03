Суд вынес приговор Блиновской

Суд приговорил «королеву марафонов» Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

Также суд назначил Блиновской штраф в размере 1 млн рублей и лишил ее права заниматься коммерческой деятельностью на срок четыре года.

Блиновская признана виновной по ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем»). Кроме того, ее признали виновной в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

27 февраля прошло финальное слушание по делу Блиновской. Прокуратура требовала отправить ее в колонию на шесть лет. На заседании суда Блиновская отказалась от положенного ей последнего слова, но выступила с речью, в которой полностью признала вину и попросила отсрочки наказания.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Блиновскую довели до слез на суде.