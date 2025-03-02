Стала известна хронология событий при стрельбе в мытищинском ТЦ

Telegram-канал SHOT сообщил хронологию событий при стрельбе в мытищинском торговом центре «Красный кит», которая произошла вечером 2 марта.

По его информации, мужчина, устроивший стрельбу, пришел в ТЦ около 17:00. Он показался подозрительным одному из охранников. Посетитель начал ругаться с охранниками. Между ними произошел конфликт, переросший в драку.

Мужчину вывели из торгового центра. Примерно через полчаса он вернулся в здание. При себе у него был травматический пистолет. Посетитель стал провоцировать охранников и интересоваться у них, побьют ли его. Также он требовал, чтобы те вышли с ним на улицу поговорить. Когда охранники отказались, мужчина вытащил травматический пистолет и направил его на них. Как рассказали очевидцы, он выстрелил не менее шести раз.

После этого в торговом центре началась паника. Посетители стали выбегать из здания по лестницам. Четверо охранников пытались отобрать пистолет у нападавшего, в том числе при помощи электрошокеров. Мужчина устроил стрельбу, ранив двоих из них. Сам он тоже пострадал.

В итоге стрелка задержали полицейские.

Ранее в Москве на Патриарших прудах произошла стрельба.