Устроивший стрельбу в ТЦ Мытищ задержан

Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в торговом центре (ТЦ) Мытищ. Об этом пишет в Telegram-канале управление МВД по Московской области.

В ведомстве заявили, что незамедлительно прибыли на место происшествия, после того как в дежурную часть сообщили о похожих на выстрелы звуках в одном из ТЦ на Шараповском проезде. В результате инцидента три человека получили телесные повреждения. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

О стрельбе в торговом центре «Красный кит» в Мытищах стало известно около 17:30 2 марта. По предварительной информации, один из посетителей поссорился с охраной на третьем этаже ТЦ, когда его остановили с подозрительной черной коробкой. В время перепалки мужчина провоцировал охранников и интересовался у них, побьют ли его «как в прошлый раз». В итоге охрана применила против него электрошокер, а он начал стрелять из травматического пистолета. Очевидцы слышали шесть выстрелов. Посетители ТЦ быстро покинули здание через черный выход. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе сам стрелявший и охранник.

Ранее очевидица рассказала «Газете.Ru» о панике при стрельбе в ТЦ Мытищ.