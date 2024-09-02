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В Москве на Патриарших прудах произошла стрельба

Мужчина открыл стрельбу у ресторана на Патриарших прудах в Москве

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Depositphotos

В ресторане в центре Москвы произошла стрельба. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

«Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта в центре Москвы», — уточнили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, в ресторане на Малой Бронной между гостями разгорелся конфликт. Посетители заведения, по предварительным данным, применили травматическое оружие. Данных о пострадавших не поступало.

По информации Telegram-канала Mash, очевидцы слышали как минимум пять выстрелов. На место приехали правоохранители, они оцепили ресторан и эвакуировали посетителей. Мужчину, открывшего стрельбу, увезли в отделение.

«Мужчины начали спорить внутри заведения, потом вышли на улицу. Один из участников выхватил травмат», — уточнили в сообщении.

В пресс-службе столичного главка МВД факт задержания подтвердили.

До этого житель Иркутской области прострелил ногу покупателю в магазине.

Ранее неизвестный прострелил руку мальчику, игравшему в мяч в Подмосковье.

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