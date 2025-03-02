Названа дата заседания по делу экс-чиновника Росавиации, обвиняемого во взятках

Дорогомиловский районный суд Москвы на следующей неделе огласит приговор бывшему начальнику отдела высшей квалификационной комиссии Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Максиму Павлюку, который стал фигурантом уголовного дела о взятках. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

«Оглашение приговора назначено на 3 марта», — рассказал источник агентства.

По его словам, заседание начнется в 12:00 мск.

В 2022 году правоохранители задержали Павлюка и двух его сообщников по подозрению в коррупции. Следователи выяснили, что в период с марта 2021 года по сентябрь следующего года сотрудники управления летной эксплуатации Росавиации и приближенные к ним лица организовали преступное сообщество и начали вымогать взятки у пилотов из разных авиакомпаний.

Обвиняемые обещали летчикам «закрыть глаза» на допущенные ими нарушения в обмен на деньги. В общей сложности им удалось получить 15,545 млн рублей.

На этом фоне в отношении Павлюка и его сообщников было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, получении взяток и организации преступного сообщества. Всего фигурантами стали 14 человек, некоторых из них уже осудили.

Ранее сторона обвинения потребовала лишить Павлюка свободы на несколько лет.