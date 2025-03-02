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Названа дата заседания по делу экс-чиновника Росавиации, обвиняемого во взятках

Экс-чиновнику Росавиации Павлюку огласят приговор по делу о взятках 3 марта
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Depositphotos

Дорогомиловский районный суд Москвы на следующей неделе огласит приговор бывшему начальнику отдела высшей квалификационной комиссии Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Максиму Павлюку, который стал фигурантом уголовного дела о взятках. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

«Оглашение приговора назначено на 3 марта», — рассказал источник агентства.

По его словам, заседание начнется в 12:00 мск.

В 2022 году правоохранители задержали Павлюка и двух его сообщников по подозрению в коррупции. Следователи выяснили, что в период с марта 2021 года по сентябрь следующего года сотрудники управления летной эксплуатации Росавиации и приближенные к ним лица организовали преступное сообщество и начали вымогать взятки у пилотов из разных авиакомпаний.

Обвиняемые обещали летчикам «закрыть глаза» на допущенные ими нарушения в обмен на деньги. В общей сложности им удалось получить 15,545 млн рублей.

На этом фоне в отношении Павлюка и его сообщников было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, получении взяток и организации преступного сообщества. Всего фигурантами стали 14 человек, некоторых из них уже осудили.

Ранее сторона обвинения потребовала лишить Павлюка свободы на несколько лет.

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