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Прокурор потребовал осудить бывшего чиновника Росавиации на восемь лет

ТАСС: экс-чиновника Росавиации могут осудить на восемь лет за взятки с пилотов
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Прокурор потребовал осудить бывшего начальника отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка на восемь лет лишения свободы по делу о взятках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на стенограмму судебных прений.

Прокурор требует признать подозреваемого виновным в получении взятки в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего должностного положения. Прения по этому делу проходили в Дорогомиловском суде Москвы.

Павлюк полностью признал вину в преступлении и заключил сделку со следствием. Его дело рассматривается судом в особом порядке. Он просил суд учесть эти факты, а также наличие у него тяжелобольного сына в качестве смягчающего обстоятельства.

По данным следствия, Павлюк был членом преступной группы, которая систематически брала взятки с пилотов, имеющих те или иные недочеты в летных документах или не прошедших вовремя переаттестацию должным образом. За взятки злоумышленники исправляли их.

Кроме Павлюка, в группу входили еще три человека: бывший пилот авиакомпании «Аэропром» Андрей Черников и жительница Санкт-Петербурга Наталья Митина. Свою преступную деятельность они осуществляли в Красноярске и Санкт-Петербурге. Среди пострадавших были также летчики компании NordStar. Общая сумма взяток составила около 10 миллионов рублей.

До этого двух бывших топ-менеджеров авиакомпании S7 осудили по делу о коммерческом подкупе.

Ранее российский пилот упал в обморок перед взлетом в Хабаровске.

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