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Суд арестовал главного редактора «Вечерних ведомостей» за пост 2021 года

Суд в Екатеринбурге арестовал главреда «Вечерних ведомостей» Постникова

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. Об этом следует из публикации в Telegram-канале издания.

По данным «Коммерсанта», поводом для ареста стала личная публикация главреда, которую он сделал в 2021 году. По данным суда, в публикации были размещены фотографии «Штабов Навального» (организация запрещена в России).

«Целью моего административного преследования было сорвать мою лекцию, которая должна была состояться вчера. Об этом свидетельствует высочайшая скорость составления административного дела», — заявил Постников в зале суда.

О задержании Постникова стало известно 28 февраля. Правоохранители сообщили ему о составлении протокола по статье о пропаганде или публичной демонстрации нацистской атрибутики и символики либо символики экстремистских организаций.

Согласно сообщению в Telegram-канале «Вечерних ведомостей», Постникова официально задержали до суда. Соответствующее постановление подписал сотрудник Главного управления МВД по Свердловской области Андрей Емец.

Ранее в МВД РФ назвали число штрафов за демонстрацию нацистской символики в 2024 году.

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