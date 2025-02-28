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Главреда издания «Вечерние Ведомости» задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали главреда издания «Вечерние Ведомости» Постникова
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Владислав Постников/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Главный редактор издания «Вечерние Ведомости» Владислав Постников сообщил в своем Telegram-канале, что его задержали в Екатеринбурге.

По словам Постникова, его везут в городской отдел полиции №1. Правоохранители сообщили ему о составлении протокола по статье о пропаганде или публичной демонстрации нацистской атрибутики и символики, либо символики экстремистских организаций.

Согласно сообщению в Telegram-канале «Вечерних Ведомостей», Постникова официально задержали до суда. Соответствующее постановление подписал сотрудник Главного управления МВД по Свердловской области Андрей Емец. Журналисты считают, что дело в отношении главреда будет рассмотрено в Кировском суде Екатеринбурга 1 марта.

В июле 2022 года Постников был оштрафован на 100 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. В сентябре того же года стало известно об обысках в его квартире. В правоохранительных органах тогда заявили, что мероприятия проводятся в рамках уголовного дела бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), который подозревается в распространении фейковой информации о российской армии.

Ранее в МВД РФ назвали число штрафов за демонстрацию нацистской символики в 2024 году.

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