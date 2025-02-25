Тысячи россиян были оштрафованы за демонстрацию нацистской символики в 2024 году

Около 4,5 тыс. человек оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

Около 4,5 тыс. человек привлечены к ответственности за демонстрацию нацистской символики в РФ в 2024 году. Об этом сообщили в МВД России, пишет ТАСС.

Подробности рассказал и.о. замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Сергей Першенков. По его словам, штрафы были назначены людям за демонстрацию экстремистской символики и атрибутики, в том числе нацистской.

«В 2024 году органами внутренних дел выявлено 27 актов вандализма по идеологическим мотивам. В отношении 17 лиц были возбуждены уголовные дела», — говорится в сообщении.

Недавно жителю Нижегородской области назначили наказание в виде штрафа на сумму 4 млн рублей за реабилитацию нацизма. Мужчина выложил в соцсеть одного из региональных порталов искаженную информацию о героях Великой Отечественной войны и их подвигах.

В сентябре 2024 года в Орловской области осудили двоих молодых людей, которые осквернили символ воинской славы России. Речь идет о граффити с георгиевской лентой на территории культурно-досугового центра «Металлург».

Ранее россиянина осудили на 11 лет по делу о подготовке диверсии и осквернении памятника.