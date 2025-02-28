Путин поручил главе Иркутской области позаботиться о бойцах СВО и их семьях

Президент России Владимир Путин обратился к главе Иркутской области Игорю Кобзеву с просьбой держать под личным контролем проблемы участников спецоперации на Украине. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

«Как я некоторым коллегам говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано. Все их проблемы всегда держите под личным контролем», — сказал президент во время личной встречи с Кобзевым 28 февраля.

Глава Иркутской области пообещал Путину, что выполнит его просьбу.

В феврале президент России поручил кабинету министров и генеральной прокуратуре принять меры по сохранению за участниками специальной военной операции прав на пользование служебным жильем.

До этого Владимир Путин отмечал, что нынешнему поколению россиян выпала почетная миссия по защите Родине. По мнению главы государства, нынешнему поколению не стыдно перед предками, так как они сражаются за свою страну и делают все, чтобы передать ее будущим поколениям.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.