Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность

Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что сегодня Россия отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников в Донбассе и Новороссии.

«Решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу. Эти качества четко однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа», — сказал глава государства.

По его словам, несмотря на все испытания и горечь потерь, россияне непреклонны и постоянно подтверждают стремление сделать как можно больше для России, для общего блага.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.