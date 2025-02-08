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Путин поручил сохранить за бойцами СВО и военными пенсионерами права пользования жильем

Путин поручил принять меры по сохранению за военными права пользования жильем
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Maxim Shemetov/Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров и генеральной прокуратуре принять меры по сохранению за военными, участвующими в специальной военной операции (СВО), и ряду других лиц права пользования служебным жильем. Соответствующий документ по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека опубликован на сайте Кремля.

Указ распространяется на военнослужащих, работников правоохранительных органов, вышедших на пенсию военных, пенсионеров правоохранительных органов, участников СВО или контртеррористической операции, а также за членами их семей.

Предложения по поручению должны быть подготовлены до 1 июля текущего года. Ответственными за исполнение поручения президента назначены председатель правительства Михаил Мишустин и генеральный прокурор Игорь Краснов.

Глава государства по итогам заседания также поручил рассмотреть вопрос о введении обязательной геномной регистрации военнослужащих и гражданских, направляемых в зону СВО.

Ранее Путин лишил военные округа межвидового статуса.

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