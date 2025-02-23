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Путин рассказал о миссии нынешнего поколения россиян

Путин: нынешнему поколению россиян выпала почетная миссия защищать родину

Нынешнему поколению россиян выпала почетная миссия по защите Родины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Вот так сложилась судьба, так Господу было угодно, если можно сказать: на наши с вами плечи выпала такая сложная, но почетная миссия — защитить Россию», — заявил он.

По его словам, нынешнему поколению не стыдно перед предками, они сражаются за свою страну и делают все, чтобы предать ее будущим поколениям.

До этого российский лидер поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он отметил, что воинская служба всегда пользовалась в России особым почетом, а также остается делом чести.

Глава государства добавил, что патриотизм у граждан воспитывается историей страны и передается из поколения в поколение. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что праздник олицетворяет поистине всенародные любовь и уважение к флоту и армии России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеопоздравлении россиян с 23 Февраля отметила, что российские защитники на спецоперации сегодня доделывают то, что было не доделано в годы Великой Отечественной войны. По ее словам, солдаты добыли победу, но не «добили врага», поэтому бойцы спецоперации завершают то, что исторически необходимо сделать.

Ранее Володин рассказал, кто может праздновать День защитника Отечества.

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