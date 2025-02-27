Пермячка украла электроэнергию на 2,2 миллиона рублей

Ura.ru: в Перми женщина заплатила более 2 млн рублей за кражу электроэнергии

Жительница Перми стала фигуранткой уголовного дела, украв электроэнергию на более чем два миллиона рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, женщина подключила в своем коммерческом помещении на первом этаже многоквартирного дома электричество, но не заключила договор с энергетической компанией.

Когда о ситуации стало известно, на предпринимательницу подали в суд.

«Принято решение о взыскании с ответчика суммы причиненного ущерба в размере 2,2 млн рублей и расходов по государственной пошлине», – сообщается в публикации.

Фигурантка процесса оспорила решение, но суд не встал на ее сторону.

До этого в Белгородской области таксист украл с карты деньги незрячего пассажира. Мужчина вызвал машину, и, когда водитель доставил его до места, попросил помочь перевести деньги. Вместо 200 рублей таксист перевел 200 тысяч. Водитель предложил незрячему помощь с бытовыми делами и в тот же день, помогая с покупками, списал еще более 200 тысяч рублей.

Ранее эксперт рассказал, как россиян обманывают с накруткой электричества.