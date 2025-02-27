Таксист списал с карты незрячего пассажира полмиллиона рублей в Белгородской области

В Белгородской области водитель такси списал с карты незрячего пассажира, 36-летнего Романа С., крупную сумму денег. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В январе житель села Стрелецкое по телефону вызвал машину местной службы такси, которая доставила его по месту назначения.

«В конце поездки он попросил 43-летнего водителя Арсена С. помочь оплатить услугу. Мужчина открыл приложение банка пассажира и увидел там кругленькую сумму. Жадность взяла верх, и бомбила скинул на свою карту не 200 рублей, как было нужно, а 200 тысяч», — отмечается в публикации.

Затем водитель предложил незрячему помощь в бытовых вопросах и они обменялись телефонами. В тот же день, помогая Роману с покупками, Арсен списал с его карты еще 286 тыс. рублей. Переводы на крупные суммы спустя некоторое время заметила знакомая Романа, он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета, подозреваемый водитель находится под подпиской о невыезде. Он вернул потерпевшему только часть украденных денег — 80 тыс. рублей.

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