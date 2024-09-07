Эксперт рассказал, как россиян обманывают с накруткой электричества

Когда каждый киловатт на счету, порой разворачиваются настоящие детективные истории. Представьте себе обычный дом или офис, где люди живут своей повседневной жизнью, не подозревая, что стали жертвами хитроумной схемы по обману при учете электричества. Это не просто выдумка — такие ситуации, к сожалению, случаются чаще, чем можно подумать, рассказал «Газете.Ru» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Начнем с того, что многие владельцы домов и офисов даже не догадываются о существовании так называемых «умных» счетчиков с дистанционным управлением. Обычно такие счетчики используются для удобства — можно дистанционно включать или отключать электроподачу, а показания они передают автоматически. Однако, если это нелегальное устройство, купленное «с рук», оно может быть запрограммировано на завышение показаний в определенные часы или дни. Представьте, что каждую пятницу, когда большинство людей покидает офисы пораньше, счетчик начинает «накручивать» лишние киловатты. Или в домашних условиях — когда семья уезжает в отпуск, а прибор продолжает фиксировать расход, словно в квартире кипит жизнь», — объяснил он.

Другая уловка — это манипуляции с тарифными зонами. В некоторых регионах существует разделение на дневной и ночной тарифы, бывают и трехтарифные системы. Недобросовестные управляющие компании могут незаметно «сдвинуть» временные рамки, приписывая больше потребления к дорогому дневному тарифу. Жильцы или арендаторы офисов, не вдаваясь в детали, просто оплачивают выставленные счета, даже не подозревая о систематическом обмане.

Есть и более изощренные способы обмана.

«Например, установка дополнительных скрытых устройств, которые «воруют» электричество в обход счетчика. Эти приборы могут быть замаскированы под обычные электрические щитки или даже спрятаны в стенах. Они подключаются к общей сети дома или офиса, но их потребление не учитывается основным счетчиком. В результате, добросовестные плательщики по незнанию оплачивают не только свое потребление, но и «лишние» киловатты», — рассказал Бондарь.

Особенно уязвимы перед такими махинациями владельцы старых домов или офисов в зданиях с запутанной электропроводкой. Здесь мошенники могут использовать несовершенства системы, подключая часть потребителей в обход счетчиков. При этом основной прибор учета может показывать вполне правдоподобные цифры, не вызывающие подозрений.

Иногда обман может быть связан с самим процессом снятия показаний. В некоторых случаях недобросовестные сотрудники коммунальных служб могут намеренно неверно фиксировать данные, особенно если счетчик находится в труднодоступном месте. Собственники, доверяя профессионализму работников, редко перепроверяют эти цифры.

Существует также проблема с калибровкой счетчиков. Даже небольшое отклонение в настройках может привести к значительному завышению показаний в долгосрочной перспективе. При этом такую неисправность крайне сложно заметить без специального оборудования.

«В офисных зданиях часто встречается ситуация, когда арендаторам выставляют счета, основанные на общем потреблении здания, разделенном пропорционально занимаемой площади. Однако, если в здании есть энергоемкие производства или серверные, обычные офисы могут оплачивать чужое повышенное потребление», — добавил эксперт.

Важно понимать, что подобные схемы обмана не только незаконны, но и опасны. Они могут привести к перегрузке электросети, пожарам и другим серьезным последствиям. Поэтому крайне важно быть бдительным, регулярно проверять свои счета за электричество, сравнивать их с реальным потреблением и не стесняться задавать вопросы коммунальным службам при возникновении сомнений.

«В конечном итоге, борьба с подобными махинациями — это не только вопрос экономии денег, но и вопрос безопасности и справедливости. Каждый потребитель имеет право знать, за что именно он платит, и получать честные услуги», — сказал он.

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