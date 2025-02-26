Жителя Югры отдали под суд за призыв отделить регион от России

Жителя ХМАО оштрафовали на 70 тыс. за призыв отделить регион от России. Об этом сообщается на сайте Ханты-Мансийского районного суда.

В постановлении суда говорится, что в январе житель округа Илья Фаттахов оставил комментарий под постом в Telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск», в котором выступил за сецессию (выход из состава государства какой-либо его части. — «Газета.Ru») родного региона, считая, что федеральные власти лишь используют местные ресурсы.

«Я бы вообще вывел округ из состава России, референдум провели бы и все, это наша земля, по праву наши ресурсы, плюс мы автономный округ со своим флагом и официальным гимном», — написал он.

После этого на мужчину составили протокол по ч.2 ст. 20.3.2 КоАП РФ («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ»). На суде югорчанин заявил, что «в комментариях написал неправильные вещи», и раскаялся. В качестве наказания ему назначили штраф в размере 70 тыс. руб.

Известно, что за 2024 год Илью Фаттахова уже трижды штрафовали за нарушение КоАП РФ на общую сумму 42 тыс. рублей.

Ранее россиянина оштрафовали за возложение цветов к памятнику Тараса Шевченко.