Россиянина оштрафовали за возложение цветов с желто-голубой лентой к памятнику Шевченко

В Петербурге мужчина возложил цветы с желто-голубой лентой и попал под суд

Суд вынес приговор мужчине, который возложил цветы к памятнику писателя Тараса Шевченко в Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Мужчина пришел к мемориалу в годовщину СВО и возложил цветы, которые были перевязаны лентами голубого и желтого цветов, символизирующих флаг Украины.

Мужчину задержали, произошедшее расценили как публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в ДНР и ЛНР. Сам фигурант процесса вину признал.

Суд назначил мужчине штраф в размере 40 тысяч рублей.

До этого в Волгограде водителя машины оштрафовали за символику террористической организации. Соответствующий символ владелец автомобиля разместил на номерной рамке, таким образом он демонстрировал символику экстремистов, однако сам мужчина вину не признал. Его обязали выплатить штраф в размере одной тысячи рублей.

Ранее депутат Рады пожаловался на флаг Украины с нецензурной бранью у конгрессмена США.