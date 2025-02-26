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В Петербурге водитель прокатил на капоте инспектора ГИБДД и попал на видео

В Петербурге водителя осудили за то, что прокатил инспектора на капоте

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который наехал на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в октябре прошлого года, но наказание фигурант получил только сейчас. По версии следствия, инспекторы остановили машину мужчины после того, как он нарушил ПДД.

На видео заметно, как мужчина пытался уехать с места, но сотрудник ГИБДД преградил ему путь, после чего оказался на капоте и проехал несколько метров.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье о применении насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти. Сам фигурант принес извинения полицейскому и признал вину. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима.

Помимо этого, взыскал с осужденного 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 31,5 тысяч рублей материального.

Ранее в Таиланде автобус с десятками туристов попал в серьезное ДТП.

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