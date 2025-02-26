В Таиланде автобус с десятками туристов попал в серьезное ДТП

Thairath: в Таиланде 18 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Туристический автобус попал в серьезное ДТП в провинции Прачинбури в Таиланде, сообщает газета Thairath.

По данным издания, авария произошла во время перевозки экскурсионной группы из 200 человек на трех транспортных средствах. Последний автобус из трех потерял управление, снес бетонное заграждение и перевернулся. Автобус направлялся из северо-восточной провинции Бынгкан в курортную провинцию Районг.

Отмечается, что в момент аварии внутри автобуса находились 47 пассажиров и два водителя. 18 человек погибли в результате аварии, еще 20 получили травмы.

Консульство РФ в Таиланде не предоставило сведений о пострадавших россиянах.

До этого под Новосибирском произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса и Toyota Cresta. В автобусе находились 14 пассажиров. Водитель иномарки не выжил. В результате аварии также пострадал пассажир Toyota, его госпитализировали. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

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