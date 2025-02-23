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В Краснодарском крае начали тестировать вибромашину для очистки грунта от мазута

В Витязево начали тестировать вибромашину для просеивания замазученного грунта
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Telegram-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

На пляже «Афалина» в селе Витязево начали тестирование вибромашины, которая просеивает загрязненный мазутом грунт. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Суть работы схожа с вибростолом: установлен вибромотор. Замазученный грунт проходит через сетки, из него извлекают мелкие фракции нефтепродуктов, которые попадают в корзину», — сказал участник ликвидации ЧС из Анапы в составе команды «ТОС-1 Маяк» Глеб Гилев.

Участник ликвидации последствий разлива нефтепродуктов добавил, что после просеивания содержимое корзины собирают в мешок для утилизации. При этом песок становится чистым и сыпучим. Однако в нем могут содержаться микрочастицы мазута, отметил Гилев.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквальный ветер, а волны достигали семи баллов.

По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

18 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что мазут, находящийся на дне Черного моря, необходимо оперативно поднять и утилизировать. Он также призвал как можно скорее убрать из моря танкеры, которые, по его словам, сейчас представляют собой «мину замедленного действия».

Ранее возле севшего на мель в Тамани танкера обнаружили новые выбросы мазута.

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